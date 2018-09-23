Посольство Израиля отказалось комментировать брифинг Минобороны по Ил-20

СЕГОДНЯ 15:58 2018-09-23T15:58:03+03:00

Ранее в воскресенье российское ведомство обвинило израильских летчиков в преступной халатности, допущенной в Сирии

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Посольство Израиля в Москве пока никак не комментирует недавнее заявление министерства обороны РФ по крушению российского самолета Ил-20 в Сирии.

Напомним, что в это воскресенье, 23 сентября, военное ведомство предоставило новую информацию по авиакатастрофе и вновь обвинило в случившемся ВВС еврейского государства.

"Я не могу это прокомментировать", - приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно последним данным, в тот роковой вечер 17 сентября Ил-20 выполнял спецзадачу в зоне деэскалации Идлиб, а израильские истребители F-16 вылетели с базы для нанесения ударов по промышленным объектам сирийских правительственных сил.

Российская сторона была предупреждена об атаке всего за минуту до ее начала. При этом представитель штаба ВВС Израиля уверял, что цели находятся на севере республики, однако в результате атака пришлась на западную провинцию Латакия.

В результате, будучи дезинформированным, российский самолет направился прямо в зону бомбежки, и когда сирийские ПВО начали отражать удары, один из израильских F-16 буквально прикрылся нашим Ил-20. Жертвами трагедии стали 15 военнослужащих.