Памфилова о возможности отмены выборов в Хабаровском крае: Преждевременны все эти домыслы

СЕГОДНЯ 16:56 2018-09-23T16:56:38+03:00

В настоящее время глава ЦИК еще изучает материалы по голосованию

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Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала ранее появившуюся информацию о возможности отмены выборов в Хабаровском крае. Как подчеркнула председатель Центризбиркома, говорить об этом пока рано. По словам Памфиловой, в настоящее время она еще изучает материалы по голосованию в этом дальневосточном регионе.

«Пока рано что-то говорить. <…> Я изучаю, но меня замучили звонками, мне не дают возможности документы посмотреть… Я пока не могу сделать никакие выводы, надо сначала посмотреть все, преждевременны все эти домыслы», - сказала глава ЦИК РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, второй тур выборов в Хабаровском крае прошел в это воскресенье, 23 сентября. Голосование завершилось в 13:00 мск. Местные жители выбирали между двумя кандидатами - действующим главой региона Вячеславом Шпортом и депутатом Госдумы РФ Сергеем Фургалом.