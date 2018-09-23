В Совете Федерации заявили о возможном закрытии сирийского неба для Израиля

СЕГОДНЯ 17:21 2018-09-23T17:21:14+03:00

Как считает сенатор Франц Клинцевич, Россия обязательно ответит еврейскому государству на инцидент с Ил-20 в Сирии

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В Совете Федерации прокомментировали обнародованные Минобороны РФ данные об обстоятельствах крушения российского Ил-20 в Сирии. Как заметил член оборонного комитета верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич, представленные сведения «не оставляют и тени сомнения» в том, что вина за трагедию лежит на Израиле.

В связи с этим сенатор не сомневается, что Россия предпримет ответные действия. В частности, по словам политика, Москва обладает всеми ресурсами, чтобы полностью закрыть сирийское небо для авиации еврейского государства. «Суть и смысл наших ответных действий состоит в том, чтобы полностью исключить повторение подобных инцидентов в будущем. Мы, например, обладаем всеми необходимыми ресурсами, позволяющими полностью закрыть для Израиля сирийское небо, и это только один из вариантов», - сказал Клинцевич РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 сентября российский Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. При этом в Минобороны РФ возложили вину за случившееся на Израиль. Дело в том, что летчики еврейского государства использовали наш самолет в качестве прикрытия и подставили его под удар.

А 23 сентября министерство обороны России представило доказательства вины Израиля в трагедии с Ил-20. Ведомство представило детальную хронологию инцидента, случившегося 17 сентября близ города Латакия.