Помпео заявил о решимости США одержать победу в торговой войне с Китаем

СЕГОДНЯ 19:21 2018-09-23T19:21:43+03:00

По словам американского госсекретаря, Трамп готов и дальше усиливать давление на Пекин

Изменить размер текста: A A

Госсекретарь США Майкл Помпео, общаясь в воскресенье, 23 сентября, с журналистами, заявил о решимости Соединенных Штатов одержать победу в торговой войне с Китаем.

«Торговая война КНР против США продолжается уже много лет. <…> С учетом того, что это хотят называть торговой войной - мы полны решимости выиграть ее», - сказал дипломат в интервью телеканалу Fox News.

Также Помпео подчеркнул, что нынешний американский президент Дональд Трамп продолжит усиливать давление на Пекин до тех пор, пока не достигнет желаемого результата.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году США ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Китая, общая стоимость которых оценивается в 50 миллиардов долларов. Кроме того, 24 сентября их дополнили новые 10-процентные пошлины - эти тарифы будут приносить в американский бюджет еще 200 миллиардов долларов в год.