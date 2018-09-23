2018-09-23T19:21:43+03:00
В мире

Помпео заявил о решимости США одержать победу в торговой войне с Китаем

По словам американского госсекретаря, Трамп готов и дальше усиливать давление на Пекин
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Госсекретарь США Майкл Помпео, общаясь в воскресенье, 23 сентября, с журналистами, заявил о решимости Соединенных Штатов одержать победу в торговой войне с Китаем.

«Торговая война КНР против США продолжается уже много лет. <…> С учетом того, что это хотят называть торговой войной - мы полны решимости выиграть ее», - сказал дипломат в интервью телеканалу Fox News.

Также Помпео подчеркнул, что нынешний американский президент Дональд Трамп продолжит усиливать давление на Пекин до тех пор, пока не достигнет желаемого результата.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году США ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Китая, общая стоимость которых оценивается в 50 миллиардов долларов. Кроме того, 24 сентября их дополнили новые 10-процентные пошлины - эти тарифы будут приносить в американский бюджет еще 200 миллиардов долларов в год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен высказались за запрет паранджи
В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг
Град голов в Санкт-Петербурге! "Зенит" победил "Локомотив" 5:3 в чемпионате России
В Израиле настаивает, что их истребители не прятались за российским Ил-20
В Норвегии россиянина задержали по подозрению в шпионаже
Ученые определили самую вредную для сна позу
В Совете Федерации заявили о возможном закрытии сирийского неба для Израиля
Памфилова о возможности отмены выборов в Хабаровском крае: Преждевременны все эти домыслы
Появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом
Посольство Израиля отказалось комментировать брифинг Минобороны по Ил-20
Глава МИД ФРГ пожаловался, что в ЕС узнают о решениях США из Twitter
Шестеро военнослужащих пострадали при взрыве газа в лесу под Парижем
В Малиновском районе Одессы прогремел взрыв
«Прокуроры Германии лгут»: отец убитого мигрантами немца пытается восстановить справедливость
Эрдоган предупредил об угрозе «террористического болота»
В Москве «желтый» уровень погодной опасности продлили на 24 сентября
Корабли ВМС Украины следуют в Азовское море для создания военной базы
На 12:00 явка во Владимирской области составила 15,27%, пришла всего одна жалоба
Памфилова призвала избиркомы не поддаваться давлению
Дочь британского миллионера умерла на борту самолета, съев сэндвич
"Не модель": "Живой Кен" высказался о внешности и голосе "Монеточки"
Пожар в здании Университета Крита в Греции тушат с помощью вертолетов
Вице-президент Вьетнама возглавила республику после смерти Чан Дай Куанга
Президент Ирана заявил о причастности к теракту в Ахвазе США и «одной из стран Персидского залива»
Крушение Ил-20: Израиль ввел Россию в заблуждение относительно района удара по Сирии
Минобороны о крушении Ил-20: Израиль нарушил договоренности с РФ, поздно сообщив об атаке на Сирию
Пушков высмеял экс-главу МИД Польши за "здравые мысли" об "упущенной выгоде"