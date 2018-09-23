2018-09-23T19:42:40+03:00
В мире

Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен высказались за запрет паранджи

В воскресенье в этом регионе прошел референдум
Дарья ИВАШКИНА
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Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен высказались за запрет паранджиЖители швейцарского кантона Санкт-Галлен высказались за запрет паранджиФото: REUTERS
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В воскресенье, 23 сентября, в швейцарском кантоне Санкт-Галлен прошел референдум, на котором решался вопрос о запрете ношения паранджи в регионе. В результате за подобный запрет проголосовали 66,65% жителей. Все эти люди уверены, что новые правила позволят укрепить безопасность в общественных местах.

Таким образом, Санкт-Галлен стал вторым после Тичино кантоном Швейцарии, где теперь запрещается в общественных местах носить одежду, скрывающую лицо. «Санкт-Галлен стал вторым после Тичино кантоном, запретившим бурку (женская верхняя одежда с плотной сеткой, закрывающей лицо)», - отмечает швейцарская вещательная компания RTS.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно в Дании начал действовать закон, также запрещающий скрывающие лицо элементы одежды: паранджу, никаб, покрывало, чадру и бурку. А в июле и Нидерланды решили ввести подобный национальный запрет.

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