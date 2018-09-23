Минобороны РФ заявило о наличии других неопровержимых данных по крушению Ил-20

СЕГОДНЯ 20:01 2018-09-23T20:01:54+03:00

Как отметили в оборонном ведомстве нашей страны, эти данные подтверждают ранее представленные материалы

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В Минобороны РФ заявили о наличии других неопровержимых данных по крушению российского самолета Ил-20 в Сирии, которые, по словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, подтверждают представленные ранее в воскресенье, 23 сентября, материалы.

Также генерал-майор еще раз подчеркнул, что обнародованная поминутная хронология катастрофы Ил-20 и действий израильской авиации основана на объективных данных различных радиолокационных средств в арабской республике. Кроме того, при этом были учтены и материалы, переданные израильскими военными.

«У Минобороны России имеются и другие неопровержимые данные о трагедии 17 сентября, подтверждающие представленные материалы брифинга», - цитирует Конашенкова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Ил-20 вечером 17 сентября был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200. В Минобороны РФ тогда заявили, что израильские летчики фактически прикрылись российским самолетом и подставили его под огонь. А 23 сентября оборонное ведомство представило доказательства вины Израиля в трагедии с Ил-20.