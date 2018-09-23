В Иране понедельник 24 сентября днем траура по погибшим в теракте на военном параде

СЕГОДНЯ 22:28 2018-09-23T22:28:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Ирана объявили понедельник, 24 сентября, днем траура по погибшим в результате теракта на военном параде в городе Ахваз.

«Правительство исламской республики выражает соболезнования храбрым людям из провинции Хузестан и терпящим страдания семьям жертв и пострадавших в результате инцидента и объявляет день их похорон (24 сентября) национальным днем траура», - говорится в заявлении иранского правительства.

При этом Тегеран призвал находящиеся по соседству страны предпринимать «четкие и решительные меры» по борьбе с действующими в настоящее время на Ближнем Востоке террористическими группировками и их спонсорами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 сентября в городе Ахваз произошел теракт. Четыре террориста в военной форме открыли огонь по людям прямо во время военного парада. Стрельба продолжалась 10 минут. По последним данным, в результате атаки погибли 28 человека, и еще около 60 пострадали.