Благодаря фестивалю «Круг света» у Музея Победы появилось больше посетителей

23 Сент. 23:17 2018-09-23T23:22:53+03:00

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Фестиваль «Круг света», который проходит в Москве с 21 по 25 сентября, привлек внимание москвичей и гостей столицы к экспозиции Музея Победы. В дни показов на фасаде здания видеопрограмм фестиваля число посетителей возросло в три раза, по сравнению с обычными выходными.

Как пояснили в информационном центре Музея Победы, одна из видеоинсталляций посвящена отечественным оружейникам, разработчикам бронетехники, самолетов и кораблей времен Великой Отечественной. После показа программы «Конструкторов Победы» в рамках фестиваля, в субботу и воскресенье увеличилось число желающих получить тематические экскурсии, особенно по коллекции военной техники на открытых площадках музея и по выставке «Моторы войны».

Музей во время «Круга света» работает до завершения фестивальных показов в 23:00. Начало фестивальных показов в 19:30. Отметим, что фасад музея стал экраном размером 270 метров в длину и высотой в 25 метров. Площадь изображения на нем достигает семи тысяч квадратных метров.

Как рассказывал сайт kp.ru, в субботу, 22 сентября, гости фестиваля «Круг света 2018», устроили танцевальный флешмоб у Музея Победы. Они разбились на пары и начали танцевать под музыку военных лет, пока на фасаде музея демонстрировались световые новеллы, посвященные военному прошлому России и городу Москве - «Конструкторы Победы» и «Москва - столица России».