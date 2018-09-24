Генпрокуор Украины пообещал уйти в отставку после президентских выборов

СЕГОДНЯ 00:27 2018-09-24T00:27:21+03:00

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко покинет свой пост в мае следующего года, сразу после проведения президентских выборов. Глава генпрокуратуры подчеркнул, что отказывается участвовать в работе избирательного штаба нынешнего президента республики Петра Порошенко.

«Я отказался принимать участие в заседаниях любых избирательных штабов. Ну, на самом деле предложение было только из одного избирательного штаба, как вы понимаете», - сказал Луценко, пояснив, что речь идет о штабе действующего главы государства.

Выборы президента на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Генпрокурор получил назначение в мае 2016 года, срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет. Однако Луценко заявил в интервью телеканалу «1+1», что в мае 2019 года вернется в политику, передает РИА Новости.

«Если говорить о моих дальнейших планах, то я хочу доработать до конца президентских выборов, считаю это серьезной гарантией того, что они состоятся по закону и в установленное время, без фантазий на эту тему. С другой стороны, как только это завершу, в мае приблизительно думаю вернуться к политической деятельности», — рассказал он.

Напомним, сайт kp.ru в мае писал о том, что Луценко нашел своего двойника среди служащих дивизии Waffen SS «Галичина», созданной фашистами на территории Уркианы в годы Великой Отечесвенной войны. О своем открытии генпрокурор с радостью и гордостью сообщил, выступая в Национальном университете «Острожская академия» в Ровенской области.