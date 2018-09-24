2018-09-24T02:04:12+03:00
Звезды

Джоан Роулинг представила роман со злодеем-антисемитом

Сама писательница является резким противником любых видов дискриминации
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Продолжение романа писательница выпустила под псевдонимом Роберт ГэлбрейтПродолжение романа писательница выпустила под псевдонимом Роберт ГэлбрейтФото: REUTERS
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Знаменитая британская писательница Джоан Роулинг представила новый детективный роман «Смертельная белизна», продолжив серию книг про приключения детектива Корморана Страйка, в этот раз его главным врагом стал леворадикальный антисемит.

Создание такого необычного персонажа совсем не характерно для автора книг о Гарри Поттере, до этого момента писательница никогда не касалась политических тем в своем творчестве. Однако сама Джоан имеет очень четкую гражданскую позицию – она является ярой противницей расизма, антисемитизма и прочих проявлений дискриминации. По всей видимости, Роулинг таким образом привлекает внимание общества к растущим в ее родной Британии антисемитским настроениям, которые поддерживаются даже в парламенте Соединенного Королевства.

Продолжение романа писательница выпустила под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

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