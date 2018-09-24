Определились все участники группового турнира ЧМ по волейболу

СЕГОДНЯ 02:05 2018-09-24T02:05:12+03:00

В следующий этап чемпионата мира по волейболу среди мужчин вышли шесть команд Фото: СОЦСЕТИ

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На чемпионате мира по волейболу, который проходит в Италии и Болграии, определились все участники третьего группового раунда. Заключительные матчи были сыграны в воскресенье, 23 сентября.

Из 16 сборных мужских команд, которые были разделены на четыре группы, в третий раунд пробились сборные Италии, Бразилии, США и Польши, а также две лучшие команды из занявших вторые места - России и Сербии, передает ТАСС.

Эти шесть команд поделят теперь на две группы, и две из них не дойдут до полуфинала. Пока неизвестно, кто будет включен в одну группу с нашей сборной. Матчи третьего раунда пройдут 26, 27, 28 сентября в Турине.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что российские волейболисты на чемпионате мира в Милане победили итальянцев 3:2 (19:25, 25:18, 25:21, 19:25, 15:11) и получили отличные шансы пройти в следующий этап соревнований.