Хейли назвала уход Асада с поста президента Сирии «вопросом времени»

СЕГОДНЯ 02:35 2018-09-24T02:35:54+03:00

Постпред США при ООН подчеркнула, что Вашингтон не вынуждает главу САР уйти в отставку

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Президент Сирии Башар Асад в любом случае покинет свой пост, это лишь вопрос времени. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Она подчеркнула при этом, что Вашингтон никаким образом не вынуждает главу САР уйти в отставку.

«Я думаю, что он [Асад] будет оставаться у власти на данный момент. США, конечно же, никоим образом не пытаются его вытеснить, но мы не думаем, что он сможет остаться. Сирийский народ никак не допустит этого», - сказала она в интервью телеканалу СВS News.

Хейли также высказала мнение, что в России и Иране не считают дальнейшее пребывание Асада у власти хорошей идеей. Она отметила, что в целом ситуация в Сирии движется в правильном направлении, но повторила предупреждение Дамаску воздержаться от использования химического оружия или военной силы в регионе Идлиб.

Отметим, что в 2014 году в Сирии прошли первые с 1963 года президентские выборы на альтернативной основе. На них победу одержал действующий глава государства. Следующие выборы главы САР должны состоятся в 2021 году.

Вообще Асад находится у власти с 2000 года. Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся после подавления массовых антиправительственных волнений в марте 2011 года, когда оппозиция требовала проведения демократических реформ и отставки Асада.