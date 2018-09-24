ЦИК назвал выборы во Владимирской области одними из самых чистых в России

СЕГОДНЯ 03:21 2018-09-24T03:21:01+03:00

В ходе агитации и голосования не было зафиксировано серьезных нарушений

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Избирательная кампания, которая прошла во Владимирской области, стала одной из самых честных в России. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Александр Кинев.

«Мы можем констатировать, что это действительно была одна из самых чистых и соответствующих закону кампаний», - сказал он.

Он отметил, что в ходе выборов не было зафиксировано никаких серьезных нарушений, и нет никаких предпосылок для отмены результатов голосования. Кинев также опроверг сообщения о том, что в системе ГАС «Выборы» во время второго тура выборов губернатора Владимирской области произошел сбой, передает ТАСС.

«В течение дня у нас возникали некие вводные, связанные с попытками неких третьих сил провоцировать ситуацию во Владимирской области. Мы были вынуждены задержать ввод протоколов по одному из районов Владимира», - пояснил член ЦИК.

По егословам, сейчас попытку провокации расследуют правоохранительные органы.