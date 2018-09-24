Голикова: Правительство может продлить программу материнского капитала

СЕГОДНЯ 04:08 2018-09-24T04:08:27+03:00

Вице-премьер отметила, что маткапитал вписывается в указ президента о естественном приросте населения к 2024 году

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Правительство России возможно продлит программу материнского семейного капитала после 2021 года. Об этом заявила вице-премьер-министр по социальным вопросам Татьяна Голикова.

«Материнский капитал вносил и вносит существенный вклад в благополучие наших семей. Я не хочу предвосхищать события, но думаю, что с высокой долей вероятности эта программа будет продлена», — сказала она.

Вице-премьер отметила, что материнский капитал стал высоким мотивирующим фактором для семьи. Но сейчас ситуация с рождаемостью в стране развивается не лучшим образом. С 1 января 2019 года правительство начнет реализовывать з 12 национальных проектов, среди которых проект «Демография», передает РИА Новости.

«И мы, безусловно, оцениваем наши перспективы, с точки зрения повышения рождаемости, достижения, как обозначил президент в указе, естественного прироста населения к 2024 году», - пояснила Голикова.

Напомним, как писал сайт "КП", в декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, продляющий на три года программу материнского капитала – до конца 2021 года.