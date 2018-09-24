2018-09-24T04:47:21+03:00
Происшествия

В штате Айова более 30 вагонов грузового поезда упали в реку

Под составом рухнул железнодорожный мост через реку Флойд [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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На окраине города Альтон в штате Айова грузовой поезд упал в рекуНа окраине города Альтон в штате Айова грузовой поезд упал в рекуФото: REUTERS
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Крупное ЧП произошло в американском штате Айова. Там в реке оказались более 30 вагонов грузового поезда компании «Юнион-Пасифик». Как сообщили местные власти, под составом не выдержал железнодорожный мост.

Поезд ехал из Манкато, штат Миннесота, в Норт-Платт, штат Небраска. Крушение произошло около 4:30 утра по местному времени на окраине небольшого города Альтон. В аварии никто не пострадал, но в воде реки Флойд оказались вагоны, груженые песком, а также несколько цистерн с соевым маслом.

В воде оказались 37 из 95 вагонов состава Фото: REUTERS

В воде оказались 37 из 95 вагонов составаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Чиновники заверили, что никакие вредные вещества в воду не попали, передает сайт телеканала ABC News. Местная полиция сняла с помощью дрона видеоролик, на котором видно, что груда железнодорожных вагонов лежит в воде прямо на том месте, где был мост.

Пресс-секретарь «Юнион-Пасифик» Ракель Эспиноза сообщила, что, вероятнее всего, причиной ЧП стало недавнее наводнение после проливных дождей. По ее словам, 37 из 95 вагонов поезда попали в реку.

В штате Айова грузовой поезд с 20 вагонами рухнул в реку. #Transport: Freight train derails in #Alton #Iowa; some cars plunge into river. https://t.co/B5s9fvNQSm

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