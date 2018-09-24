В России могут ужесточить возрастные ограничения на покупку алкоголя

СЕГОДНЯ 05:23 2018-09-24T05:23:56+03:00

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В России могут ужесточить меры, направленные на снижение потребления алкоголя и табака, в том числе возможно повышение возраста, с которого разрешено продавать спиртные напитки, до 20 лет. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова.

«Наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье», — сказала она.

Вице-премьер рассказала, что со следующего года начнется реализация проекта «Демография», который содержит в себе программу, направленную на развитие здорового образа жизни. В ней предусмотрены не только меры по ограничению потребления алкоголя и табака, но и связанные со здоровым питанием, физической культурой, спортом, передает РИА Новости.

«Никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет. Но, тем не менее, есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией», - отметила Голикова.

Как недавно сообщал сайт kp.ru, в России стали меньше употреблять алкоголь. По данным национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ, продажи спиртного на душу населения с 2010 года сократились с 8,9 до 6,6 литров.