Погода в Москве на 24 сентября 2018 года: местами пройдет сильный дождь

СЕГОДНЯ 07:27 2018-09-24T07:28:00+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 24 сентября 2018 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 24 сентября 2018 года будет облачной. В городе по-прежнему пасмурно и сыро. Так, в понедельник в столице вновь ожидается дождь, причем местами довольно сильный.

Неудобства доставит и сильный ветер южного и юго-восточного направлений. Скорость его потоков составит 6-11 м/c, а местами порывы могут достигать 13-18 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Что касается температуры воздуха, то выше 15 градусов в этот день она не поднимется, а ночью столбики термометров и вовсе опустятся до 7-9 градусов. Атмосферное давление, согласно данным синоптиков, остановится на показателе 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в этот понедельник в Москве действует "желтый" уровень погодной опасности. Такие меры предосторожности вызваны, опять же, сильным ветром и дождем.