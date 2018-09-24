2018-09-24T07:29:16+03:00
Экономика

«Газпром» потерял первое место в рейтинге S&P Global Platts

Лидером списка стала ExxonMobil, на втором месте «Лукойл»
Юлия ДИВЕЕВА
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Компания "Газпром" сместилась с первого на 17 место в рейтинге S&P Global Platts. Фото: Петр Ковалев/ТАССКомпания "Газпром" сместилась с первого на 17 место в рейтинге S&P Global Platts. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Российская компания «Газпром» сместилась с первой строчки рейтинга 250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. Лидером стала американская нефтяная компания ExxonMobil, повторив успех 2016 года.

На втором месте расположился российский «Лукойл», на третьем - американская Phillips 66. В пятерке лучших также оказались немецкая E.ON SE и китайская China Shenhua Energy Co Ltd.

«Газпром» же, возглавлявший рейтинг в прошлом году, переместился сразу на 17-ю строчку. Российская «Транснефть» тоже потеряла сразу 16 позиций, оказавшись на 30-й строчке рейтинга. «Роснефть» с 22-го места переместилась на 36-ое месо, передает ТАСС.

Рейтинг крупнейших энергетических компаний мира S&P Global Platts составляется с 2002 годав рамках сотрудничества Platts и S&P Global Market Intelligence. Он учитывает стоимость активов, выручку, прибыль и рентабельность компаний.

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