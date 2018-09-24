Глава WADA объяснил решение исполкома о восстановлении РУСАДА в правах

СЕГОДНЯ 07:46 2018-09-24T07:46:45+03:00

Крейг Риди напомнил, что уже к началу лета российская сторона выполнила 29 из 31 критерия дорожной карты

Изменить размер текста: A A

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди выступил в защиту решения исполнительного комитета организации относительно восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом он написал в своем открытом письме.

Риди напомнил, что уже в июне этого года российская сторона выполнила 29 из 31 критерия дорожной карты, оставалось лишь признать выводы доклада Ричарда Макларена и предоставить экспертам доступ к московской антидопинговой лаборатории. Тогда же независимый комитет WADA по соответствию разработал дополнительные определения для этих двух условий.,

"Это была ясная попытка выйти из тупика, нацеленная прежде всего на получение лабораторного материала, который нам давно необходим, чтобы доказать виновность подозреваемых спортсменов. Я предложил эти два определения критериев Министерству спорта РФ и 13 сентября пришел ответ", - рассказал глава WADA.

По его словам, российская сторона согласилась признать правонарушения, а также установить жесткие временные рамки для доступа в лабораторию. Эксперты пришли к выводу, что это будет достаточно и предложили восстановить РУСАДА при условии выполнения оставшихся критериев до 31 декабря, передает портал Around the Rings.

Напомним, что 20 сентября исполнительный комитет WADA решил восстановить российское агентство в правах. Такую же позицию ранее высказывала и комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета.

Между тем, как писал сайт kp.ru, Британское антидопинговое агентство и еще 12 организаций мира призывали WADA отказаться от намерения восстановить РУСАДА в правах РУСАДА, поскольку Россия якобы не выполнила условия.