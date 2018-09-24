Мексика опровергла причастность своих дипломатов к покушению на Мадуро

СЕГОДНЯ 08:13 2018-09-24T08:13:17+03:00

В МИД североамериканского государства подчеркнули, что действуют на территории Венесуэлы в соответствии с нормами международного права

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Власти Мексики опровергли сообщения о том, что сотрудники их дипломатической миссии в Венесуэле могли быть причастны к покушению на президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Соответствующее заявление правительства было опубликовано министерством иностранных дел североамериканского государства.

В Мексиканских Соединенных Штатах подчеркнули, что все их дипломаты действуют на территории Венесуэлы исключительно в соответствии с нормами международного права и принципами конституции, а потому не могут иметь отношение к совершенному в конце августа преступлению.

"Мексика продолжит предпринимать дипломатические усилия, чтобы прийти к мирному решению, причем определенному самими венесуэльцами, того серьезного кризиса, который сейчас имеет место в стране", — говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее в воскресенье министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что посольства Колумбии, Чили и Мексики должны объясниться по поводу "возможного оказания помощи террористам", ответственным за неудавшееся покушение на Мадуро. Так, сотрудники дипмиссий этих стран якобы должны были помочь одному из боевиков бежать из страны.

Сайт kp.ru писал о том, что само покушение на президента Венесуэля были совершено 4 августа в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. К сцене, на которой стоял глава государства, были направлены дроны со взрывчаткой. В результате инцидента пострадали семь гвардейцев, сам Мадуро ранений не получил. Ответственность за случившееся взяла на себя местная вооруженная группировка "Фланелевые солдаты".