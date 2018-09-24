Британские СМИ сообщили о фейковом ударе королевских ВМС по Сирии

СЕГОДНЯ 08:33 2018-09-24T08:34:27+03:00

Великобритания не могла отправить свои корабли в Средиземное море для удара по "режиму Асада" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На самом деле Великобритания не отправляла в Средиземное море ни одного корабля

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Сообщения о том, что британские ВМС принимали участие в ударе по Сирии, чтобы «наказать режим Асада» за использование химоружия, оказались фейком. Об этом журналистам Daily Mail рассказали источники в Министерстве обороны Великобритании.

Напомним, в начале 2017 года премьер-министр Соединеннкого Королевства Тереза Мэй отдала приказ ударить по Сирии. Вскоре после этого в СМИ появились сообщения, что подводные лодки с крылатыми ракетами на борту уже на полпути к Средиземному морю. А в апреле стало известно, что Британия, США и Франция нанесли совместный удар по позициям правительственной армии Сирии.

Но Daily Mail утверждает, что Лондон не отправил ни одной единицы техники в Средиземное море просто потому, что ряжении королевской армии, которая находится в плачевном состоянии, не оказалось необходимых средств.

«Доказательства сводятся к тому, что наши Вооруженные Силы недоукомплектованы, недофинансированы и недостаточно подготовлены. Если в обозримом будущем можно ожидать мира - прекрасно. Если нет - это очень сильно должно очень сильно тревожить», - пишет издание.

Причиной такого положения дел стало сокращение оборонного бюджета армии в течение многих лет. Теперь британские войска не могут справиться с выполнением ежедневных обязанностей в НАТО, не говоря уже о подготовке к возможным новым угрозам.

Отмечается, что после реформ правительства Дэвида Кэмерона в 2010 году число военнослужащих в Великобритании сократилось вдвое до 80 тысяч человек. Нынешнее правительство хочет довести численность ВС до 50 тысяч служащих.

Daily Mail пишет, на базе НАТО в Эстонии находятся 800 британских военнослужащих и 10 танков, «из которых использовать можно только восемь». Сами солдаты называют свое задание «Операция «Подсадная утка».

Проведенные совместные учения в этой республике показали, что силы НАТО будут «крайне неадекватными» в случае вторжения российских войск в Эстонию. В Минобороны Британии признали, что в «русские будут в Таллинне в течение 60 часов».

Издание отмечает, что британским политикам пришло время увеличить расходы на армию в соответствии с той дипломатией, которую они проводят.