Аэропортам предложили отказаться от повторного досмотра трансфертных пассажиров

СЕГОДНЯ 09:01 2018-09-24T09:31:39+03:00

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Перевозчики направили письмо в Минтранс с предложением, как усовершенствовать процедуру обслуживания транзитных и международных рейсов. Чтобы сократить время, которое требуется на соблюдение всех формальностей, перевозчик предлагает не досматривать второй раз пассажиров, следующих трансфертом, так как эти люди и их багаж уже прошли все проверки. Данные меры позволят не только сэкономить время, но и избежать случаев потерь багажа.

Эксперты отмечают, что для реализации этих мер, правила должны признать все государства – участники ИКАО.

- Нововведение позволит уменьшить стыковочное время между международными рейсами, а также снизит процент потери пассажирами стыковок, — сказали газете «Известия» в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".

В Шереметьево подтвердили, что в случае отмены повторного досмотра и контроля время проверки одной единицы багажа снизится на семь секунд, что определяется скоростью прохождения по ленте интроскопа.

В Домодедово тоже выступили за данную инициативу, отметив, что выросла доля трансферных полетов на международных линиях, сокращение времени обработки трансферного багажа и грузов позволит развивать данное направление.