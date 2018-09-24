Асфальт в России будут тестировать в трех климатических зонах

СЕГОДНЯ 09:25 2018-09-24T09:25:59+03:00

Асфальт в России будут тестировать в разных климатических зонах Фото: REUTERS

Дорожное покрытие будет тестироваться в разных климатических зонах, это позволит сделать асфальт более качественным и сэкономить деньги на его ремонте

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Росавтодор предложил тестировать дороги в разных климатических зонах, это позволит делать асфальт, который будет отвечать требованиям для конкретных регионов. Специально для этого появятся три опытно-экспериментальных полигона. Они будут расположены в средней полосе, на юге страны и в зоне вечной мерзлоты.

Тестовые участки будут находиться на федеральных трассах, а водителей будут предупреждать специальными знаками, что они въезжают на контролируемые участки.

В ведомстве уверены, что подбор состава покрытия в зависимости от климатических условий позволит сэкономить деньги на ремонт асфальта, так как он будет меньше разрушаться.

Глава Росавтодора Роман Старовойт уже подписал распоряжение, где утверждены основные требования к дорожному покрытию исходя из климатических особенностей региона. Документ направлен в структурные подразделения агентства, сообщает газета «Известия».

Кроме прочности покрытия на экспериментальных площадках будут изучать инновационные дорожно-строительные материалы, возможность их использования при строительстве и ремонте трасс.

Полигоны оснастят специальными датчиками, которые будут считывать информацию о «внутренних напряжениях асфальтобетона», деформации покрытия, температуре и влажности грунта.

Планируется, что такие испытательные участки появятся на дорогах до 2020 года.