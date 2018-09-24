2018-09-24T09:38:03+03:00
Происшествия

Пожар на складе в Мытищах: погибли два человека, в том числе ребенок

Жертвами пожара на складе в Мытищах в воскресенье, 23 сентября, стали граждане Узбекистана
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожар удалось потушить лишь на следующий день. Фото: vk.com/podslushano.mytishchiПожар удалось потушить лишь на следующий день. Фото: vk.com/podslushano.mytishchi
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Крупный пожар на складе в Мытищах унес жизни двух человек, в том числе одного ребенка. Известно, что оба погибших были гражданами Узбекистана. Данную информацию предоставили в экстренных службах Подмосковья.

В Главном управлении МЧС по региону уточнили, что сообщение о пожаре поступило в воскресенье, 23 сентября, в 13.23 по мск. Возгорание возникло на территории железобетонного склада, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Олимпийский проспект, дом 38, корпус 5.

Площадь помещения, где произошел пожар, по данным РИА Новости, составляет порядка 1000 кв метров. Локализовать возгорание удалось лишь к 22.20, а ликвидировать открытое горение - через полтора часа. Пожар был полностью потушен уже в понедельник рано утром.

На сайте ведомства уточняется, что всего к ликвидации огня привлекались 17 единиц техники и 56 человек.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад пожар разгорелся также на одном из дачных участков в Московской области. Тогда сообщалось, что в результате инцидента пострадали люди.

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