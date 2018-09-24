2018-09-24T09:46:32+03:00
Происшествия

Два человека погибли при столкновении грузовиков на МКАД

Авария произошла на внешней стороне МКАД. Движение на участке затруднено
Ася РОМАНЧУК
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Два человека погибли в столкновении грузовиков на МКАДДва человека погибли в столкновении грузовиков на МКАДФото: Александр ГЛУЗ
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Авария произошла на внешней стороне МКАД в районе Ясенево. Два человека погибли.

В Москве в 5:52 утра была зарегистрирована авария с участием двух большегрузных грузовиков.

ДТП случилось на 37-м километре МКАД. Сейчас движение в районе аварии затруднено, перекрыты две полосы. Водителям предлагают выбирать другие маршруты для объезда.

Что именно стало причиной случившегося пока не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД, они установят все обстоятельства произошедшего.

Известно, что два человека погибли на месте происшествия, сообщает «Утро.ру».

Сайт kp.ru рассказывал об аварии в Кингисеппском районе. Близ поселка Котельский столкнулись фура и лековой автомобиль. Ford Focus выехал на встречную полосу движения и по касательной столкнулся с кабиной большегрузного автомобиля SCANIA. После это транспортное средство отбросило под прицеп грузовика.

В ДТП погибли семь человек – все, кто находился в «Форде». Среди них двое детей: младшему – два года, старшему – четыре.

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