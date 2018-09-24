Опрос показал мнение японцев относительно мирного договора с Россией

СЕГОДНЯ 09:53 2018-09-24T09:54:15+03:00

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Большинство японцев (порядка 75%) выступают против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий и считают, что сначала должен быть решен вопрос спорных территорий. Такие результаты показал опрос, результаты которого были опубликованы в газете Yomiuri.

Напомним, что в начале сентября президент РФ Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ сначала подписать мирное соглашение, а уже потом решать вопрос принадлежности южной части Курильских остров. Однако, как сообщал сайт kp.ru, в Токио назвали позицию по территориальному спору принципиальной и отказались от идеи заключения договора на таких условиях.

Большинство участников опроса поддержали такую позицию правительства, и лишь 14% высказали недовольство. Примерно такие же результаты продемонстрировал и аналогичный опрос газеты Nikkei. Согласно ее данным, 66% респондентов ставят вопрос "северных территорий" выше мирного договора, а 19% японцев выступают за принятие предложения Путина.