2018-09-24T10:21:13+03:00
Политика

Правительство не поддержало идею о возвращении курилок в аэропорты

В Минтрансе же считают, что такая позиция властей ставит российские авиагавани в невыгодное положение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В 2017 году за курение в неположенных местах оштрафовали четыре тысячи человекВ 2017 году за курение в неположенных местах оштрафовали четыре тысячи человекФото: Мария АНАНОВА
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Правительство России не поддержало законопроект о возвращении в аэропорты специальных помещений для курения. Об этом рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

"Законопроект был на официальном заключении в правительстве. По итогам обсуждений на согласительном совещании законопроект не был поддержан", — цитирует РИА Новости политика.

Напомним, что закон об охране граждан от табачного дыма был принят в России еще пять лет назад. Тогда же из всех столичных, а после и других аэропортов страны исчезли те самые курилки. Между тем, опрос показал, что около 37% пассажиров все еще сталкиваются с курильщиками в воздушных гаванях, а 33% респондентов курят сами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Минтрансе поддержали возвращение специальных помещений для курения в аэропорты, поскольку их отсутствие ставит российские авиагавани в невыгодное конкурентное положение. Однако в Минздраве позицию ведомства не разделили, сославшись на конституционные права граждан.

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