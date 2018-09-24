2018-09-24T10:40:24+03:00
Общество

Голикова рассказала о новых сроках выплаты пособий по безработице

Правительство планирует повысить размеры государственной материальной поддержки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вице-премьер России Татьяна ГоликоваВице-премьер России Татьяна ГоликоваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Срок выплаты пособий по безработице был значительно сокращен для всех категорий граждан, кроме людей предпенсионного возраста. Такое объявление сделала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

По ее словам, теперь максимальный срок выплаты пособий для россиян в предпенсионном возрасте будет составлять 12 месяцев, а для всех остальных категория граждан - шесть месяцев. Такое решение было принято на основе изучения результатов многолетних наблюдений. Исследования показали, что денежное пособие выплачивается в среднем за четыре месяца.

Кроме того, по словам Голиковой, в ближайшее время будет значительно увеличен сам размер материальной помощи.

"Мы в бюджет на 2019-2021 год заложили минимальный размер пособия 1500, а размер пособия для работающих граждан, исключая предпенсионный возраст, — 8000 рублей и для предпенсионного возраста – 11280 рублей", - цитирует РИА Новости вице-премьера.

Политик подчеркнула, что максимальная сумма выплат была приведена в соответствие минимальным размером оплаты труда, который планируется установить на 2019 год.

Ранее в интервью "Комсомольской правде" Голикова рассказала, что сейчас правительство разрабатывает также комплекс мер, направленных на оказание поддержки уволенным россиянам. Так, планируется развернуть институт активных программ занятости, переобучения и переподготовки.

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