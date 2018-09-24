Оплату ЖКХ за нежилые помещения в Москве теперь можно проводить онлайн

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-24T11:01:25+03:00

Теперь владельцам нежилых помещений в Москве необязательно стоять в очередях, чтобы оплатить услуги ЖКХ Фото: Олег УКЛАДОВ

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На портале московской мэрии появилась новая услуга, которая позволяет оплачивать счета за коммунально-эксплуатационные услуги нежилых помещений онлайн. Чтобы внести платеж, посмотреть историю начислений или распечатать квитанцию достаточно всего лишь зарегистрироваться на сайте mos.ru или пройти авторизацию.

"Новая услуга предназначена для тех, кто занимается бизнесом, владеет гаражом или, например, снимает мастерскую. До этого арендаторам и владельцам приходилось оплачивать коммунальные платежи и взносы за капремонт в банке или одном из центров госуслуг “Мои документы”, - рассказали в Департаменте информационных технологий города.

Теперь же провести оплату можно как с помощью банковской карты, так и со счета мобильного телефона или электронного кошелька. Необходимо лишь зайти на портал, выбрать услугу "Просмотр и оплата ЕПД за нежилые помещения", а после ввести код плательщика.

Ранее сайт kp.ru писал о том, почему россиянам порой приходят долговые квитанции за коммунальные услуги, хотя, казалось бы, все давно оплачено, а также кому жаловаться и что делать в этом случае.