Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся на полях ГА ООН в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ 11:19 2018-09-24T11:19:59+03:00

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В среду, 26 сентября в Нью-Йорке состоится встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и его армянского коллеги Зограба Мнацаканяна. Переговоры будут проведены на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Главной темой обсуждения станет урегулирование многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе.

"Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ встретятся 26 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Азербайджана.

Известно, что на встрече будут присутствовать представители России, Франции и Соединенных Штатов - Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Схофер, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Сайт kp.ru писал о том, что долгие годы карабахский конфликт находился в стадии затишья, однако в апреле 2016 года Баку сообщил о возобновлении военных действий в данном регионе. После непродолжительных обстрелов стороны все же договорились о введении режима прекращения огня, но в этой части Армянского нагорья то и дело вспыхивают конфликты.