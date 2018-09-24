2018-09-24T11:19:59+03:00
Политика

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся на полях ГА ООН в Нью-Йорке

Главной темой переговоров двух дипломатов станет урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Азербайджана Эльмар МамедъяровГлава МИД Азербайджана Эльмар МамедъяровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 26 сентября в Нью-Йорке состоится встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и его армянского коллеги Зограба Мнацаканяна. Переговоры будут проведены на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Главной темой обсуждения станет урегулирование многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе.

"Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ встретятся 26 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Азербайджана.

Известно, что на встрече будут присутствовать представители России, Франции и Соединенных Штатов - Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Схофер, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Сайт kp.ru писал о том, что долгие годы карабахский конфликт находился в стадии затишья, однако в апреле 2016 года Баку сообщил о возобновлении военных действий в данном регионе. После непродолжительных обстрелов стороны все же договорились о введении режима прекращения огня, но в этой части Армянского нагорья то и дело вспыхивают конфликты.

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