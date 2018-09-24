2018-09-24T12:02:30+03:00
Политика

Украина предложила отказаться от переговоров по Донбассу в Минске

Киев не устроил тот факт, что Белоруссия часто отклоняет предложения незалежной в ООН
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский дипломат Владимир ЕльченкоУкраинский дипломат Владимир ЕльченкоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко предложил отказаться от ведения переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках минской площадки. По мнению дипломата, позиция Белоруссии относительно того, что она сохраняет нейтралитет выглядит "совсем странно".

Так, в частности, постпреду не понравилось, что представители Минска часто голосуют против инициатив украинской стороны в рамках заседаний ООН. Ельченко уверен, что уже только из этого наблюдения можно делать "серьезные выводы".

"Нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу. При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о какой нейтральности идет речь? И пусть они на нас не обижаются, но факты на табло Генеральной Ассамблеи", - приводятся слова дипломата на сайте телеканала "Прямой".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что с такой же инициативой уже выступал глава МВД Украины Арсен Аваков. Тогда он заявил, что Минские договоренности лежат вне правового поля страны, а потому Верховная рада не может их ратифицировать.

Между тем, в ОБСЕ придерживаются абсолютно другого мнения. И даже спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Киев должен выполнить пункты соглашения.

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