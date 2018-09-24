Мощный ураган обрушился на Европу

СЕГОДНЯ 12:16 2018-09-24T12:16:43+03:00

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На страны европейского содружества обрушился мощный ураган «Фабьен». Первой удар стихии приняла Чехия. Здесь на несколько городов обрушился сильный ветер и ливневые дожди. В результате, улицы Праги оказались частично затопленными. А любимый туристами городок Карловы Вары в настоящее время и вовсе отрезан от цивилизации.

Сообщается, что в Чехии полностью было остановлено железнодорожное сообщение, Из-за стихии оказались блокированы и многие автомобильные трассы. Кроме того, штормовой ветел оборвал электрические провода и оставил без света порядка 140 тысяч семей, передает сайт телеканала «Звезда».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни улучшения погоды европейцам ожидать не стоит. Наоборот, ураган может только усилиться из-за холодного фронта. Только теперь под ударом окажется Германия. Здесь уже объявлено экстренное предупреждение о сильных ливнях и штормовом ветре. В некоторых районах его порывы достигаю 150 километров в час.

В настоящее время о жертвах или пострадавших в результате стихии, не сообщается, передает сайт «Свободная пресса».