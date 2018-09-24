Гибель Ил-20 в Сирии: Шойгу принял меры, которые охладят "горячие головы"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил меры, которые будут приняты в рамках ответа на гибель Ил-20 в Сирии и предотвращения подобных трагических инцидентов в будущем. По словам главы ведомства, ответные действия России позволят охладить "горячие головы" от дальнейших необдуманных поступков.
Речь идет, прежде всего, о поставках в САР современного зенитного ракетного комплекса С-300. Также все командные пункты сирийских подразделений ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые гарантируют идентификацию всех российских самолетов.
Кроме того, в прилегающих к арабской республике районах над акваторией Средиземного моря будет проведено радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, активизированных с целью бомбардировки САР.
Заявление министра обороны России Сергея Шойгу по ситуации в Сирии.
"Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", - подчеркнул Шойгу.
Напомним, как писал сайт kp.ru, российский самолет Ил-20 был сбит 17 сентября при заходе на посадку недалеко от города Латакия. Атака была произведена системой ПВО Сирии, которая отвечала на удары израильских F-16. В результате инцидента погибли 15 российских военнослужащих. Израиль так и не признал свою вину за случившееся.
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