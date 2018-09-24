2018-09-24T12:35:09+03:00
Политика

Гибель Ил-20 в Сирии: Шойгу принял меры, которые охладят "горячие головы"

Россия была вынуждена ответить на непрофессиональные действия израильских истребителей, которые повлекли гибель Ил-20 в Сирии [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments32
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Сергей Савостьянов ТАССГлава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Сергей Савостьянов ТАСС
Изменить размер текста:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил меры, которые будут приняты в рамках ответа на гибель Ил-20 в Сирии и предотвращения подобных трагических инцидентов в будущем. По словам главы ведомства, ответные действия России позволят охладить "горячие головы" от дальнейших необдуманных поступков.

Речь идет, прежде всего, о поставках в САР современного зенитного ракетного комплекса С-300. Также все командные пункты сирийских подразделений ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые гарантируют идентификацию всех российских самолетов.

Кроме того, в прилегающих к арабской республике районах над акваторией Средиземного моря будет проведено радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, активизированных с целью бомбардировки САР.

Заявление министра обороны России Сергея Шойгу по ситуации в Сирии.

"Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", - подчеркнул Шойгу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российский самолет Ил-20 был сбит 17 сентября при заходе на посадку недалеко от города Латакия. Атака была произведена системой ПВО Сирии, которая отвечала на удары израильских F-16. В результате инцидента погибли 15 российских военнослужащих. Израиль так и не признал свою вину за случившееся.

Еще больше материалов по теме: «Российский самолет Ил-20 сбит в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс доллара на Мосбирже впервые с 9 августа опустился ниже 66 рублей
"Двойное беззаконие": Додон прокомментировал свое отстранение от власти
"Дальше будет сложнее": Тренер Чайковская оценила четверной лутц Трусовой
СБУ ждет на допрос Жириновского 27 сентября
Путин сообщил Асаду о намерении РФ передать Сирии комплекс С-300
Суд посчитал законным возврат Феоктистову $2 млн по делу Улюкаева
Финская полиция обвинила россиянина в отмывании денег
Суд временно отстранил президента Молдавии от должности
Монсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне
Россия передаст Сирии комплекс С-300 в связи с крушением Ил-20
Мощный ураган обрушился на Европу
Украина предложила отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
ВОЗ назвала главную угрозу жизни миллионов людей
В Иране задержаны подозреваемые в причастности к теракту на военном параде