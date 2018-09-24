Суд временно отстранил президента Молдавии от должности

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-24T13:11:06+03:00

Такое решение было принято, поскольку Игорь Додон отказался утверждать предложенные правительством кандидатуры на посты министров

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Президент Молдавии Игорь Додон временно отстранен от исполнения своих должностных обязанностей. Такое решение Конституционный суд страны принял в понедельник, 24 сентября, в рамках удовлетворения запроса депутатов от Демократической партии.

Поводом для отстранения президента стал его отказ утверждать на должности министра здравоохранения, социальной защиты и семьи и министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды предложенных главой правительства Павлом Филипой кандидатов.

Теперь же у председателя парламента появилась возможность самостоятельно подписать соответствующий указ о назначении, став временно исполняющим обязанности молдавского лидера, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Игоря Додона уже не впервые отстраняют от выполнения обязанностей, поскольку он якобы "систематически нарушают Конституцию" и " не исполняет свои обязанности".