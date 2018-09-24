2018-09-24T13:17:22+03:00
Происшествия

Финская полиция обвинила россиянина в отмывании денег

Правоохранители задержали российского гражданина по подозрению в совершении преступления
Ася РОМАНЧУК
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Россиянин арестован в Финляндии по подозрению в отмывании денегРоссиянин арестован в Финляндии по подозрению в отмывании денегФото: REUTERS
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В Финляндии был задержан гражданин России. Мужчина подозревается местными правоохранителями в отмывании денег.

В российском консульстве подтвердили информацию о задержании и сообщили, что следят за ситуацией. Дипломаты находятся в контакте с силовиками и готовы оказать всяческое содействие и помощь гражданину РФ.

- Консульство было уведомлено полицей по факту задержания российского гражданина. Задержанный имеет возможность связаться с нами. Ему будет оказано содействие, - цитирует слова пресс-атташе российского посольства в Финляндии Натальи Вежливцевой РИА Новости.

Пока о случившемся известно не много. Финская сторона подозревает мужчину в отмывании доходов. Его имя и другие сведения пока не сообщаются.

Не исключено, что в ходе расследования уголовного дела россиянин будет привлечен к ответственности за уклонение от уплаты налогов и привлечение нелегальной рабочей силы при строительстве.

Финские СМИ указывают, что задержанный входит в состав учредителей компании Аiriston Helmi Oy, сообщает «Пятый канал».

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