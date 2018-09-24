2018-09-24T13:24:52+03:00
Происшествия

Суд посчитал законным возврат Феоктистову $2 млн по делу Улюкаева

Защита экс-министра утверждала, что генерал фСБ так и не смог доказать право владения этими средствами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-глава Минэкономразвития Алексей УлюкаевЭкс-глава Минэкономразвития Алексей УлюкаевФото: Михаил ФРОЛОВ
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Московский городской суд отклонил жалобу защиты экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева на возврат генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 млн долларов, которые проходили по данному коррупционному делу в качестве вещественного доказательства.

Напомним, что именно эти средства глава "Роснефти" Игорь Сечин передал бывшему министру в качестве взятки в рамках проведения операции по задержанию.

"Жалобу защиты Улюкаева оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - передает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Сайт kp.ru писал о том, что Замоскворецкий суд постановил вернуть отставному генералу 2 млн долларов еще в конце июня. Тогда адвокат Улюкаева Лариса Каштанова заявила о намерении обжаловать такое решение, поскольку Феоктистов якобы так и не смог доказать свое право владения этими средствами.

Напомним, что самого экс-министра признали виновным в получении взятки. Приговор, подразумевающий 8 лет заключения, был вынесен в декабре прошлого года.

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