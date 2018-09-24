2018-09-24T13:39:09+03:00
Политика

Путин сообщил Асаду о намерении РФ передать Сирии комплекс С-300

Лидер арабской республики, в свою очередь, принес российскому президенту соболезнования в связи с гибелью Ил-20
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Сирии Башар Асад и глава РФ Владимир Путин. Фото: пресс-служба КремляПрезидент Сирии Башар Асад и глава РФ Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля
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Президент Сирии Башар Асад и глава РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в арабской республике и трагический инцидент с Ил-20 близ Латакии.

Российский лидер сообщил коллеге о планах Москвы передать Дамаску зенитно-ракетный комплекс С-300, а тот, в свою очередь, принес политику соболезнования в связи с гибелью самолета и 15 находящихся на его борту военнослужащих.

"Россия намерена усилить систему противовоздушной обороны Сирии", - передает агентство SANA со ссылкой на канцелярию президента республики.

Напомним, что 17 сентября в небе над Средиземным морем был сбит российский самолет Ил-20. Произошло это по вине израильских истребителей, которые тем вечером вновь бомбили территорию арабской республики и вызвали ответную реакцию сирийских систем ПВО. Пытаясь уйти от удара, самолеты F-16 буквально прикрылись нашим Ил-20. В результате инцидента погибли 15 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в рамках ответа на такие действия Израиля Россия решила поставить Сирии зенитно-ракетную установку, а также принять ряд других мер.

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