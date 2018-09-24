СБУ ждет на допрос Жириновского 27 сентября
Служба безопасности Украины вызвала на допрос российского политика, депутата Госдумы Владимира Жириновского.
Официальный Киев обвиняет его в «финансировании терроризма».
О том, что определена дата допроса политика.
Источник, близко знакомый с ситуацией, сказал, что если политик явится в СБУ, то ему будет предъявлено обвинение. Следователи собирают материалы, чтобы доказать его причастность к преступлению, сообщает «Ридус».
Аналогичные повестки были высланы депутаты Михаилу Дегтяреву и россиянину Александру Диденко.
Решение о возбуждении уголовного дела было принято на прошлой неделе Киевским районным судом. Российских парламентариев подозревают в «финансировании терроризма». Под этими действиями суд расценил призывы собирать средства для жителей ДНР и ЛНР.
Депутатам грозит от десяти до двенадцати лет тюрьмы с лишением свободы.
Сам Владимир Жириновский отметил, что это попытка «произвести впечатление».
- Хотят привлечь внимание, дескать вот на кого замахнулись, самого Жириновского судить хотят. Но, в конечном счете, судить будут не меня, а всю нынешнюю киевскую камарилью во главе с Порошенко. Причем не в Киеве, а в Москве или в Гааге», — заявил Жириновский ФАН.