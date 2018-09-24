2018-09-24T13:49:10+03:00
Политика

СБУ ждет на допрос Жириновского 27 сентября

Следователи хотят предъявить обвинение российскому политику и допросить его в качестве подозреваемого
Ася РОМАНЧУК
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Киев обвиняет Владимира Жириновского в "финансировании терроризма"Киев обвиняет Владимира Жириновского в "финансировании терроризма"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Служба безопасности Украины вызвала на допрос российского политика, депутата Госдумы Владимира Жириновского.

Официальный Киев обвиняет его в «финансировании терроризма».

О том, что определена дата допроса политика.

Источник, близко знакомый с ситуацией, сказал, что если политик явится в СБУ, то ему будет предъявлено обвинение. Следователи собирают материалы, чтобы доказать его причастность к преступлению, сообщает «Ридус».

Аналогичные повестки были высланы депутаты Михаилу Дегтяреву и россиянину Александру Диденко.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято на прошлой неделе Киевским районным судом. Российских парламентариев подозревают в «финансировании терроризма». Под этими действиями суд расценил призывы собирать средства для жителей ДНР и ЛНР.

Депутатам грозит от десяти до двенадцати лет тюрьмы с лишением свободы.

Сам Владимир Жириновский отметил, что это попытка «произвести впечатление».

- Хотят привлечь внимание, дескать вот на кого замахнулись, самого Жириновского судить хотят. Но, в конечном счете, судить будут не меня, а всю нынешнюю киевскую камарилью во главе с Порошенко. Причем не в Киеве, а в Москве или в Гааге», — заявил Жириновский ФАН.

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