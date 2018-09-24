"Двойное беззаконие": Додон прокомментировал свое отстранение от власти

СЕГОДНЯ 14:13 2018-09-24T14:13:17+03:00

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Президент Молдавии Игорь Додон назвал незаконным решение Конституционного суда о его временном отстранении от должности и пообещал призвать к ответу всех ответственных за это политиков.

"Сожалею о том, что вместо того, чтобы остановить серьёзные нарушения, допускаемые властью, Конституционный суд даёт "зеленый свет" их продолжению. Это в очередной раз вызывает большие вопросы по поводу профессионализма и независимости судей КС", - написал глава государства у себя на странице в Facebook.

Напомним, что причиной для остранения Додона стал его отказ назначить на должности в правительство двух предложенных премьером Павлом Филипой кандидатов. Президент подсчитал, что у них недостаточно знаний в определенных областях, чтобы находиться у власти. Однако в правительстве решили все же провести назначения в обход главы государства.

По мнению Додона, поддержав кабмин, КС допустил сразу "двойное беззаконие". Он не только препятствовал президенту остановить нарушение законодательства, но и предоставил так называемому врио главы государства право на его осуществление.

"Представители власти и институты, которые они контролируют, просто не осознают серьезность своих действий и их последствий. Но рано или поздно им придется ответить", - добавил Додон, указав на то, что отдельные лица просто продвигают свои "узкопартийные интересы".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сейчас президент Молдавии не боится даже объявления импичмента. Данный вопрос можно поднять лишь через референдум, однако Додон уверен в том, что народ встанет на его сторону.