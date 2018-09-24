СЕГОДНЯ 14:39 2018-09-24T14:39:10+03:00

Курс доллара на Мосбирже впервые с 9 августа опустился ниже 66 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальная валюта укрепляется на фоне дорожающей нефти и решения ОПЕК+ не увеличивать добычу выше, чем на 1 млн баррелей в сутки

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Курс доллара на Московской бирже в понедельник впервые с 9 августа опустился ниже 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 14:15 мск доллар торгуется на уровне 65,93 рублей за единицу американской валюты. При этом в ходе утренних торгов была зафиксирована сделка по курсу 65,83 рубля за доллар.

В свою очередь курс евро опустился до 77,58 рублей. Минимальное значение в ходе торгов составляло 77,46 рублей.

По мнению экспертов, рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти. Так, стоимость фьючерса эталонной марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 2,29% по сравнению с закрытием предыдущих торгов, достигнув 80,68 долларов за баррель. В последний раз цена на нефть Brent находилась на этом уровне в ноябре 2014 года.

Нефть WTI с поставкой в ноябре подорожала на 2,01%, до 72,2 долларов за баррель — максимума с 11 июля. Участники рынка опасаются дефицита предложения из-за санкций США против Ирана и падения экспорта нефти из Венесуэлы.

Напомним, в минувшее воскресенье мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в Алжире рекомендовал странам-участникам соглашения не увеличивать добычу более чем на 1 млн баррелей в сутки. Напротив, рассматривается возможность возвращения в 2019 году к дополнительным ограничениям.

В противном случае, согласно прогнозам ОПЕК, в следующем году может повториться сценарий 2014 года, когда избыток предложения сдвинул нефтяные котировки вниз. ОПЕК+ определит оптимальный уровень добычи на экстренной встрече в ноябре.

Помимо ситуации на нефтяном рынке, рубль продолжит испытывать сильное влияние внешних факторов, в том числе в связи ожидающимися в ноябре очередными антироссийскими санкциями США.