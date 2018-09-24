2018-09-24T14:39:10+03:00
Экономика

Курс доллара на Мосбирже впервые с 9 августа опустился ниже 66 рублей

Национальная валюта укрепляется на фоне дорожающей нефти и решения ОПЕК+ не увеличивать добычу выше, чем на 1 млн баррелей в сутки
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Курс доллара на Мосбирже впервые с 9 августа опустился ниже 66 рублейКурс доллара на Мосбирже впервые с 9 августа опустился ниже 66 рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Курс доллара на Московской бирже в понедельник впервые с 9 августа опустился ниже 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 14:15 мск доллар торгуется на уровне 65,93 рублей за единицу американской валюты. При этом в ходе утренних торгов была зафиксирована сделка по курсу 65,83 рубля за доллар.

В свою очередь курс евро опустился до 77,58 рублей. Минимальное значение в ходе торгов составляло 77,46 рублей.

По мнению экспертов, рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти. Так, стоимость фьючерса эталонной марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 2,29% по сравнению с закрытием предыдущих торгов, достигнув 80,68 долларов за баррель. В последний раз цена на нефть Brent находилась на этом уровне в ноябре 2014 года.

Нефть WTI с поставкой в ноябре подорожала на 2,01%, до 72,2 долларов за баррель — максимума с 11 июля. Участники рынка опасаются дефицита предложения из-за санкций США против Ирана и падения экспорта нефти из Венесуэлы.

Напомним, в минувшее воскресенье мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в Алжире рекомендовал странам-участникам соглашения не увеличивать добычу более чем на 1 млн баррелей в сутки. Напротив, рассматривается возможность возвращения в 2019 году к дополнительным ограничениям.

В противном случае, согласно прогнозам ОПЕК, в следующем году может повториться сценарий 2014 года, когда избыток предложения сдвинул нефтяные котировки вниз. ОПЕК+ определит оптимальный уровень добычи на экстренной встрече в ноябре.

Помимо ситуации на нефтяном рынке, рубль продолжит испытывать сильное влияние внешних факторов, в том числе в связи ожидающимися в ноябре очередными антироссийскими санкциями США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Голикова: Правительству следует рассмотреть увеличение минимального возраста для покупки алкоголя
Роскомнадзор заблокировал 550 сайтов с личными данными россиян
"Очень жаль, что их союз развалился": Тренер Чайковская об уходе Медведевой от Тутберидзе
Тренер Чайковская рассказала, как Запад борется с российскими фигуристками
Индонезийский подросток 49 дней дрейфовал в море в плавучей хижине
Эксперт объяснил, почему Украина хочет перенести переговоры по Донбассу
Оргкомитет «Мисс Украина — 2018» лишил победительницу короны
Еврокомиссия попросила Суд ЕС оценить судебную реформу в Польше
"Двойное беззаконие": Додон прокомментировал свое отстранение от власти
"Дальше будет сложнее": Тренер Чайковская оценила четверной лутц Трусовой
СБУ ждет на допрос Жириновского 27 сентября
Путин сообщил Асаду о намерении РФ передать Сирии комплекс С-300
Суд посчитал законным возврат Феоктистову $2 млн по делу Улюкаева
Финская полиция обвинила россиянина в отмывании денег
Суд временно отстранил президента Молдавии от должности
Монсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне
Россия передаст Сирии комплекс С-300 в связи с крушением Ил-20
Гибель Ил-20 в Сирии: Шойгу принял меры, которые охладят "горячие головы"
Мощный ураган обрушился на Европу
Украина предложила отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
ВОЗ назвала главную угрозу жизни миллионов людей
В Иране задержаны подозреваемые в причастности к теракту на военном параде