2018-09-24T15:00:04+03:00
В мире

Еврокомиссия попросила Суд ЕС оценить судебную реформу в Польше

В Брюсселе считают, что Варшава подрывает принцип независимости судебных органов
Денис СУХОВ
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Еврокомиссия попросила Суд ЕС оценить судебную реформу в ПольшеЕврокомиссия попросила Суд ЕС оценить судебную реформу в ПольшеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Еврокомиссия подала жалобу в Суд ЕС с просьбой оценить проведенную в Польше судебную реформу судебной системы. Об этом говорится в заявлении ЕК, обнародованном в понедельник.

«Еврокомиссия решила запросить об экспертной оценке суд юстиции c тем, чтобы как можно скорее получить заключительное суждение», - пояснила представитель исполнительной коллегии ЕС Мина Андреева.

Также отмечается, что Еврокомиссия попросила Суд ЕС предпринять временные меры в отношении Польши до тех пор, пока не будет готово окончательное решение инстанции.

Напомним, ЕК считает, что 13 законов, принятых Варшавой в рамках судебной реформы, не совместимы с законодательством Евросоюза, так как подрывают принцип верховенства права и устанавливают политический контроль над судебными органами. Ранее Брюссель направил польским властям рекомендации относительно того, как привести законодательство к нормам ЕС.

«Независимость национальных судов и трибуналов имеет важное значение для функционирования судебного сотрудничества между государствами - членами ЕС. Поэтому Еврокомиссия перешла к следующему этапу процедуры нарушения, решив передать дело в Суд ЕС», - отмечается в заявлении ЕК.

Отметим, что одним из ключевых пунктов реформы судебной системы Польши является закон о снижении возраста выхода на пенсию судей Верховного суда с 70 до 65 лет — инициатива ставит под угрозу досрочного увольнения 27 из 72 судей ВС Польши. Чтобы остаться на посту, судьи должны подать прошение на имя президента и предоставить справку о здоровье — такую ситуацию ЕК рассматривает как попытку влияния государства на работу Верховного суда.

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