2018-09-24T15:23:51+03:00
Политика

Эксперт объяснил, почему Украина хочет перенести переговоры по Донбассу

По мнению Александра Шпаковского, сейчас Киев использует все доступные способы стимулирования военных действий в регионе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украина предложила перенести переговоры по Донбассу из МинскаУкраина предложила перенести переговоры по Донбассу из МинскаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Украина предложила перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место, пытаясь тем самым затянуть процесс урегулирования конфликта и стимулировать военные действия на востоке страны. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Шпаковский, комментируя слова постоянного представителя незалежной при ООН Владимира Ельченко.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, дипломат указал на то, что Белоруссия якобы слишком часто голосует против предложений украинской стороны, которые озвучиваются на полях заседаний Генассамблеи ООН. Именно это и стало поводом для рассмотрения возможности переноса дискуссионной площадки по Донбассу.

"Позиция Украины неконструктивна. Необходимо искать способы и инструменты для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а украинская сторона, наоборот, использует разного рода поводы для того, чтобы не входить в переговоры и всячески стимулировать развитие военных действий в проблемном регионе", - подчеркнул Шпаковский.

Эксперт напомнил, что минская площадка уже давно признана другими странами и международными организациями, а украинские политики лишь пытаются использовать конфликт в Донбассе в собственных целях, в частности, для поднятия имиджа. Это особенно бросается в глаза на фоне приближения выборов 2019 года, передает РИА Новости.

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