2018-09-24T15:24:17+03:00
Происшествия

Индонезийский подросток 49 дней дрейфовал в море в плавучей хижине

За это время мимо парня прошли десять судов. Спас его сухогруз, который следовал в Японию
Ася РОМАНЧУК
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Целых 49 суток индонезийский подросток дрейфовал в море. ФОТО: thejakartapost.comЦелых 49 суток индонезийский подросток дрейфовал в море. ФОТО: thejakartapost.com
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История 19-летнего парня из Индонезии может конкурировать с приключениями Робинзона Крузо. Только в отличие от книжного персонажа, парень по имени Адиланг провел два месяца в море.

До того рокового часа Адиланг вел жизнь, привычную каждому индонезийцу. Занимался рыбной ловлей, трудился на стационарной ловушке для рыбы – следил, чтобы в хижине, которая стоит на воде, всегда был свет и привлекал морских обитателей.

Раз в неделю владелец ловушки присылал лодку с продуктами и питьевой водой, газ для приготовления пищи и топливо для генератора.

В июле сильный шторм сорвал крепления хижины и ее унесло в море. Так начались почти двухмесячные странствия Адиланга.

Запасов еды и воды хватило всего на несколько дней. В то время парень еще верил, что его будут искать и скоро спасут. Но помощь не приходила, недели тянулись за неделями, чтобы выжить приходилось приспосабливаться. Морскую воду пленник хижины пропускал через одежду, чтобы она не была такой соленой, а питался рыбой, которую удавалось поймать.

За это время мимо дрейфующей у острова Гуам хижины прошло десять судов, но ни один их кораблей не остановился, чтобы спасти индонезийца.

Спасение пришло только через долгих 49 дней. Мореплавателя заметил сухогруз, следовавший в Японию.

Матросов привлекла странная конструкция, плывущая по воде. Внутри был найден индонезиец.

Парня доставили в Японию, где ему оказали первую медицинскую помощь и передали в консульство Индонезии. Дипломаты помогли вернуться путешественнику домой, рассказывает «Ридус».

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