Роскомнадзор заблокировал 550 сайтов с личными данными россиян

СЕГОДНЯ 16:06 2018-09-24T16:06:33+03:00

Всего было выявлено более 1200 компаний, которые распространяли персональную информацию о гражданах в интернете

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Роскомнадзор за последние три года выявил более 1200 компаний, которые "абсолютно бесконтрольно" распространяли персональные данные россиян в интернет-сфере, и заблокировал более 550 сайтов, осуществляющих подобную незаконную деятельность. Об этом рассказал глава ведомства Александр Жаров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что сейчас большой объем персональных данных россиян находится в распоряжении порядка 100 тысяч компаний, а потому Роскомнадзор внимательно мониторит ситуацию с их использованием.

"За последние три года выявили 1200 компаний, чуть больше, которые в интернете абсолютно бесконтрольно распространяли базы граждан наших данных: информацию об автомобилях, которые им принадлежат, паспортные данные, данные о жилье. 690 сайтов эту информацию удалили, 550 мы были вынуждены заблокировать", - сказал глава ведомства.

При этом, он добавил, что блокировка не является "панацеей" и люди сами должны понимать необходимость бережного обращения со своими персональными данными.

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что Жаров посоветовал россиянам внимательнее читать "мелкий шрифт", в котором часто содержится важная информация.