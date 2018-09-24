2018-09-24T16:17:38+03:00
Общество

Голикова: Правительству следует рассмотреть увеличение минимального возраста для покупки алкоголя

Вице-премьер не исключила введение запрета на продажу спиртного лицам, не достигшим 21 года
Денис СУХОВ
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Голикова: Правительству следует рассмотреть увеличение минимального возраста для покупки алкоголяГоликова: Правительству следует рассмотреть увеличение минимального возраста для покупки алкоголяФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Правительству РФ следует рассмотреть дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции населением. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в одной из алкогольных мер может стать увеличение минимального возраста для покупки спиртного.

«Сейчас риски, связанные с вредными привычками, приводят к сокращению продолжительности жизни. Мы говорили о том, что есть примеры множества стран, которые в разное время принимали решение об увеличении возраста продаж с 19 до 20, 21 года. Все эти варианты будут рассмотрены, и мы их предложим на обсуждение», - подчеркнула Голикова.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство россиян поддерживают активные меры по борьбе с алкоголизмом. В частности, запрет на продажу спиртного лицам, не достигшим 21 года, поддержали 58% участников исследования.

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