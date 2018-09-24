Michael Kors может купить модный дом Versace за $2 млрд

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-24T17:10:29+03:00

По данным газеты Corriere della Sera, о сделке объявят в самое ближайшее время

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В ближайшее время модный дом Versace, специализирующийся на одежде и аксессуарах класса люкс, а также других предметах роскоши, может сменить владельца.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета Corriere della Sera. По информации издания, новым владельцем Versace может стать американская компания Michael Kors Holdings дизайнера Майкла Корса, сумма сделки оценивается в $2 млрд. Другим претендентом на покупку модного дома называют транснациональную ювелирную компанию Tiffany.

Versace на 80% принадлежит семье Версаче, еще 20% компании владеет фирма Blackstone. Агентсво Bloomberg в свою очередь сообщает, что новым владельцем модного дома станет именно Майкл Корс. При этом неизвестно, участвует ли в сделке Blackstone и сохранит ли она свою долю.

Источники агентства указывают, что окончательные параметры сделки еще не согласованы, а все договоренности носят предварительный характер.

Модный дом Versace был основан в 1978 году итальянским модельером и дизайнером Джанни Версаче, который был застрелен серийным убийцей в 1997 году. Дело продолжила его младшая сестра Донателла Версаче.

Versace оставалась одним из немногих именитых итальянских брендов, принадлежащих собственно итальянцам. Ранее к иностранным владельцам отошли Valentino, Bulgari, Ferre, Fendi и Gucci.