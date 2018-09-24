Правительство Италии одобрило «декрет Сальвини» по миграции и безопасности

СЕГОДНЯ 17:33 2018-09-24T17:34:24+03:00

Указ позволяет лишать убежища беженцев, совершивших правонарушения или хотя бы ненадолго посещавших родину

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Совет министров Италии утвердил указ в сфере миграции и национальной безопасности, получившей в прессе название «декрет Сальвини» в честь свеого автора, главы МВД и вице-премьера республики Маттео Сальвини.

Об этом сообщил сам Сальвини на своей странице в Facebook.

«Безопасность и миграция, сегодня в 12:38 (13:38 мск) Совет министров единогласно одобрил (указ). Я счастлив. Шаг вперед, чтобы сделать Италию более безопасной страной», - написал министр.

В частности указ расширяет список преступлений, за которые беженцам могут отказать в убежище и выдворить из Италии. Кроме того, инициатива Сальвини предусматривает процедуру лишения гражданства для лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности — по данным СМИ, эта норма будет применяться в отношении обвиняемых в терроризме.

В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что указ является важной вехой в борьбе с мафией и терроризмом. Документ содержит нормы, регулирующие обмен информацией между разными службами и улучшающие работу агентства по конфискации имущества организованной преступности.

«Мы объединили в одном декрете тексты по миграции и безопасности, в том числе по причине их сочетаемости. Его целью было реорганизовать всю систему гуманитарной защиты и привести ее в соответствие с европейскими стандартами. Мы приняли меры для более эффективного ответа на террористическую угрозу при полном соблюдении прав человека и международных документов», - заявил премьер журналистам.

Указ вступил в силу после одобрения Советом министров, однако для получения статуса закона он должен быть принят парламентом Италии в 60-дневный срок.