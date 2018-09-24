2018-09-24T17:34:24+03:00
В мире

Правительство Италии одобрило «декрет Сальвини» по миграции и безопасности

Указ позволяет лишать убежища беженцев, совершивших правонарушения или хотя бы ненадолго посещавших родину
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра Италии Маттео СальвиниМинистр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра Италии Маттео СальвиниФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Совет министров Италии утвердил указ в сфере миграции и национальной безопасности, получившей в прессе название «декрет Сальвини» в честь свеого автора, главы МВД и вице-премьера республики Маттео Сальвини.

Об этом сообщил сам Сальвини на своей странице в Facebook.

«Безопасность и миграция, сегодня в 12:38 (13:38 мск) Совет министров единогласно одобрил (указ). Я счастлив. Шаг вперед, чтобы сделать Италию более безопасной страной», - написал министр.

В частности указ расширяет список преступлений, за которые беженцам могут отказать в убежище и выдворить из Италии. Кроме того, инициатива Сальвини предусматривает процедуру лишения гражданства для лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности — по данным СМИ, эта норма будет применяться в отношении обвиняемых в терроризме.

В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что указ является важной вехой в борьбе с мафией и терроризмом. Документ содержит нормы, регулирующие обмен информацией между разными службами и улучшающие работу агентства по конфискации имущества организованной преступности.

«Мы объединили в одном декрете тексты по миграции и безопасности, в том числе по причине их сочетаемости. Его целью было реорганизовать всю систему гуманитарной защиты и привести ее в соответствие с европейскими стандартами. Мы приняли меры для более эффективного ответа на террористическую угрозу при полном соблюдении прав человека и международных документов», - заявил премьер журналистам.

Указ вступил в силу после одобрения Советом министров, однако для получения статуса закона он должен быть принят парламентом Италии в 60-дневный срок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роскомнадзор заблокировал и очистил более 17 тысяч сайтов с пиратским контентом за три года
Michael Kors может купить модный дом Versace за $2 млрд
Трейдеры впервые за четыре года ожидают увеличения цен на нефть до $100 за баррель
Голикова: Правительству следует рассмотреть увеличение минимального возраста для покупки алкоголя
Роскомнадзор заблокировал 550 сайтов с личными данными россиян
"Очень жаль, что их союз развалился": Тренер Чайковская об уходе Медведевой от Тутберидзе
Тренер Чайковская рассказала, как Запад борется с российскими фигуристками
Индонезийский подросток 49 дней дрейфовал в море в плавучей хижине
Эксперт объяснил, почему Украина хочет перенести переговоры по Донбассу
Оргкомитет «Мисс Украина — 2018» лишил победительницу короны
Еврокомиссия попросила Суд ЕС оценить судебную реформу в Польше
Курс доллара на Мосбирже впервые с 9 августа опустился ниже 66 рублей
"Двойное беззаконие": Додон прокомментировал свое отстранение от власти
"Дальше будет сложнее": Тренер Чайковская оценила четверной лутц Трусовой
СБУ ждет на допрос Жириновского 27 сентября
Путин сообщил Асаду о намерении РФ передать Сирии комплекс С-300
Суд посчитал законным возврат Феоктистову $2 млн по делу Улюкаева
Финская полиция обвинила россиянина в отмывании денег
Суд временно отстранил президента Молдавии от должности
Монсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне
Россия передаст Сирии комплекс С-300 в связи с крушением Ил-20
Гибель Ил-20 в Сирии: Шойгу принял меры, которые охладят "горячие головы"
Мощный ураган обрушился на Европу
Украина предложила отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
ВОЗ назвала главную угрозу жизни миллионов людей
В Иране задержаны подозреваемые в причастности к теракту на военном параде