2018-09-24T17:59:11+03:00
Общество

Роскомнадзор заблокировал и очистил более 17 тысяч сайтов с пиратским контентом за три года

Глава ведомства Александр Жаров отчитался президенту РФ Владимиру Путину об успехах борьбы с пиратством
Денис СУХОВ
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФГлава Роскомнадзора Александр Жаров. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ
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За три года Мосгорсуд постановил заблокировать или очистить от пиратского контента более 17 тысяч интернет-страниц. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В общей сложности информация (направленная в Московский городской суд) касалась больше 17 тыс. сайтов-пиратов», - отметил Жаров, докладывая об успехах борьбы Роскомнадзора с пиратством за последние три года — с тех пор, как вступил в силу закон о защите прав на интеллектуальную собственность.

По словам главы ведомства, наибольшее количество жалоб поступает от правообладателей из сферы кинематографа. В основном речь идет об отечественных компаниях, однако есть и небольшой процент иностранных, по той или иной причине подающих иски в Мосгорсуд.

«Мы, по сути дела, работаем здесь с трех сторон: правообладатель, Московский городской суд, который принимает решение о блокировке или удалении запрещенной информации в интернете, и, наконец, Роскомнадзор», - добавил Жаров.

Чиновник отметил, еще несколько лет назад российский интернет являлся «абсолютно пиратской гаванью», где любая премьера была доступна на сотнях и тысячах ресурсов, пусть и в плохом качестве.

«Сейчас ситуация кардинально изменилась: 6 тысяч ресурсов таких заблокировано, 11 тысяч удалили такую информацию...в общем, сейчас все крупнейшие пиратские площадки заблокированы. Будем и дальше чистить интернет », - подытожил Жаров, подчеркнув, что теперь граждане получают качественное кино за приемлемые деньги.

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