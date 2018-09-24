2018-09-24T18:24:57+03:00
В мире

Трамп: второй саммит с лидером КНДР состоится «достаточно скоро»

Президент США поручил госсекретарю Майклу Помпео проработать детали встречи
Денис СУХОВ
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Ким Чен Ын и Дональд Трамп перед началом переговоров в Сингапуре, 12 июня 2018 годаКим Чен Ын и Дональд Трамп перед началом переговоров в Сингапуре, 12 июня 2018 годаФото: REUTERS
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Второй саммит США-КНДР на высшем уровне состоится «достаточно скоро». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп выступая перед журналистами в ООН.

По словам Трампа, параметры будущей встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном прорабатывает госсекретарь Майкл Помпео.

«Похоже, что будет второй саммит достаточно скоро. Госсекретарь Помпео проработает этот вопрос в ближайшем будущем», - отметил президент США.

Также Трамп подчеркнул, что отношения с Пхеньяном значительно улучшились с тех пор, как он начал заниматься северокорейской проблемой.

«Это был другой мир. Это было опасное время. Год спустя это совсем другое время», - добавил глава американского государства.

Напомним, первый саммит США-КНДР состоялся 12 июня этого года в Сингапуре. По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное заявление, в котором Пхеньян обязался отказаться от ядерного оружия под гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Тем не менее, в документе не было конкретных договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, темпы которой оцениваются администрацией США как недостаточно высокие.

Ранее в Пхеньяне состоялся третий в этом году межкорейский саммит при участии Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Одной из целей встречи был перезапуск диалога между США и КНДР.

В частности, Ким Чен Ын передал через президента Южной Кореи письменное послание Дональду Трампу, содержание которого не разглашается.

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