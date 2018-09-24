2018-09-24T18:44:20+03:00
Политика

Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху

В ходе беседы президент РФ акцентировал внимание на том, что укрепление сирийской ПВО комплексами С-300 предпринимается ради обеспечения безопасности российских военнослужащих в арабской республике
Денис СУХОВ
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ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израился Беньямином Нетаньяху. Беседа состоялась по инициативе еврейской стороны, отметили в пресс-службе Кремля.

Прежде всего премьер Израиля вновь выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих в результате крушения самолета Ил-20 ВКС РФ, сбитого сирийскими ПВО 17 сентября во время авианалета израильских истребителей на провинцию Латакия.

Обсуждение инцидента было продолжено с учетом того, что российская сторона расходится с израильскими военными в оценке происшествия, а также исходит из того, что главной причиной трагедии стали именно действия ВВС Израиля.

«Владимир Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО адекватны сложившейся ситуации и направлены прежде всего на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современные комплексы ПВО С-300. Также Дамаску предоставят автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО, которые гарантированно будут идентифицировать все российские самолеты в воздушном пространстве арабской республики.

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